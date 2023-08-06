Muhallebi nasıl yapılır? Pratik ev muhallebisi tarifinin malzemeleri neler?

Sevilen sütlü tatlılardan olan muhallebiyi evinizde en pratik tarifiyle yapmak mümkün. Hazır muhallebiler kadar lezzetli ev yapımı muhallebinin tarifini sizler için derledik. Peki, muhallebi nasıl yapılır? Pratik ev muhallebisi tarifinin malzemeleri neler?

Muhallebi nasıl yapılır? Pratik ev muhallebisi tarifinin malzemeleri neler?

Kafe ve restoranların menülerinde mutlaka gördüğümüz geleneksel tatlılarımızdan muhallebiyi evde de yapabilirsiniz. Evde pratik muhallebi tarifini sizler için derledik. Peki, muhallebi nasıl yapılır? Pratik ev muhallebisi tarifinin malzemeleri neler?

EV YAPIMI MUHALLEBİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Süt

- Un

- Buğday nişastası

- Toz şeker

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EV YAPIMI MUHALLEBİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

5 su bardağı soğuk sütü geniş bir tencereye aktarın.

Yarım çay bardağı un, 3 yemek kaşığı buğday nişastası ve 1 su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra ocağın altını açın.

Ara ara karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Kıvam alan muhallebinin altını kapatın.

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