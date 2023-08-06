Muhallebi nasıl yapılır? Pratik ev muhallebisi tarifinin malzemeleri neler?

Sevilen sütlü tatlılardan olan muhallebiyi evinizde en pratik tarifiyle yapmak mümkün. Hazır muhallebiler kadar lezzetli ev yapımı muhallebinin tarifini sizler için derledik. Peki, muhallebi nasıl yapılır? Pratik ev muhallebisi tarifinin malzemeleri neler?