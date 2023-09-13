Muhammed Gümüşkaya resmen Samsunspor'da

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan ve son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Westrelo forması giyen Muhammed Gümüşkaya, Samsunspor'a transfer oldu.

KAYNAK: AA
Muhammed Gümüşkaya resmen Samsunspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, en son Belçika'nın KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Muhammed Gümüşkaya'nın, Nuri Asan Tesisleri’nde yapılan törende 1 yıllık geçici sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Törene Yılport Samsunspor AŞ Genel Müdürü Soner Soykan ve İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır'ın da katıldığı belirtildi.

(AA)

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