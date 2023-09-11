Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri dönüyor

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkan ve Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Muhammed Gümüşkaya, Samsunspor'a transfer olmaya çok yakın.

Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.

A Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, Belçika Ligi ekibi Westerlo forması giyen 22 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'de 22 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

2022 yılında Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Muhammed, Belçika ekibi Westerlo'da 20 maçta 1 gol kaydetti.

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