Muhammed Gümüşkaya Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Yılport Samsunspor, transfer çalışmalarına devam ediyor.
A Spor'da yer alan habere göre; Karadeniz ekibi, Belçika Ligi ekibi Westerlo forması giyen 22 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'yı kiralamak için kulübüyle anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'de 22 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
2022 yılında Fenerbahçe'den Belçika ekibine transfer olan Muhammed, Belçika ekibi Westerlo'da 20 maçta 1 gol kaydetti.