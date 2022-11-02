Muhammed Nur Nahya'nın Togg videosu yine güldürdü. Sola döndüren navigasyon için bakın ne dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı ses ve mimik taklitlerini yapan fenomen Muhammed Nur Nahya yerli otomobil Togg ile ilgili bir video paylaştı. Söz konusu videoda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da unutmayan Nahyabey;

"Bay Kemal'e Whatsapp'tan yazdım, bak dedim bu tarihi günde senin de olman lazım diye, bana diyor ki Togg'u bir tur bindirirsen gelirim." Cumhurbaşkanı Erdoğan için de bir gönderme yapan Nahya, “Sola dönün” uyarısı veren navigasyon için “Bu arabanın her şeyi muazzam olmuş da navigasyonu düzeltmemiz lazım, sola döndürüyor bizi” dedi.