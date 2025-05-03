Muhammed Poyraz cinayeti davası: 3 sanık için müebbet talebi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Muhammed Poyraz cinayeti davası: 3 sanık için müebbet talebi

Kars'ta düğün salonuna açılan ateş sonucu kaldırımda akülü arabasıyla oynayan 6 yaşındaki Muhammed Poyraz Erdağ'ın ölümüne ilişkin davada, 3 tutuklu sanık için "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Geçen yıl Kars'ta bir düğün salonunda aralarında daha önce husumet bulunan silahlı grubun çatışması sonucu salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağ başından ağır yaralandı.

Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştıklarını belirlediği M.A., A.A., Y.Y., Y.Y.,K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A.'yı gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden K.Y., Y.Y.,Y.Y., A.A. ve M.A. tutuklandı.

3 KİŞİNİN SİLAHINDAN ÇIKAN KURŞUNLARLA VURULMUŞ

Tutuklu bulunan 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydeden görüntülerin de yer aldığı iddianamede; Muhammed Poyraz Erdağ'ın K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'nin silahlarından çıkan kurşunla öldüğü belirtildi.

MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Tutuklu sanıklar K.Y., Y.Y. ve Y.Y.'ye 'Çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamede, "Muhammed Poyraz Erdağ'a yönelik eylemlerinin şeklen olası kast olabileceği görülse de olayın meydana geldiği yerin Kars'ın en işlek caddelerinden birisi olması, olayın şekli, zamanı ve meydana getirdiği infial dikkate alındığında çocuğun iştirak halinde kasten öldürülmesi suçundan cezalandırılmaları gerekir" denildi. Diğer tutuklu sanıklar A.A. ve M.A. hakkında ise hasımları olan sanıklara yönelik gerçekleştirdikleri silahlı saldırı nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istendi. İddianame, Kars 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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