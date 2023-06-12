Muhammed Yakut soruşturması genişliyor

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Patronlar Dünyası editörü Semih Demirhan, Ensari Deri'nin sahibi Muhammet Nuri Ensari'nin, seçimler öncesi Youtube'da çektiği videolarla gündeme gelen Muhammed Yakut'un finansörü olduğu iddiası ile savcılık tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifade verdiğini yazdı.

Bu haberin ardından KAP'a açıklama yapan, patronlar dünyasını arayan Muhammet Nuri Ensari, "yurt dışına çıkış" yasağının bulunmadığını belirterek, Muhammed Yakut olayı ile bir ilgisinin bulunmadığını, kendisini de hayatında hiç görmediğini, Can Tanrıyar ile de 2 yıldır hiç bir araya gelmediğini söyledi.

TANIK İFADESİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Oysa ki, magazinci Can Tanrıyar'ın tutuklandığı Muhammed Yakut soruşturmasının en kilit isimlerinden biri Muhammet Nuri Ensari...

Savcılık tarafından ifadesi alınan bir tanığın iddiaları sonunda, soruşturma genişletildi. İş, sanat ve siyaset dünyasından isimler, dosya kapsamında mercek altına alındı.

Bu isimlerden en önemlilerinden biri Ensari Deri'nin sahibi Muhammet Nuri Ensari'ydi. Tanığın verdiği ifadelerde adı geçenlerden biri de eğlence dünyasının yakından tanıdığı isimlerden Murat Varol oldu.

Murat Varol'un da Muhammed Yakut'un video çekimleri öncesinde ve aynı dönemde sık sık Can Tanrıyar ile bir araya geldiği öne sürüldü.

EKŞİOĞLU DOSTLUĞU

Patronlar Dünyasını arayarak bilgi veren kaynakların iddiasına göre, Muhammet Nuri Ensari'nin yakın dostu ve sırdaşı ise EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu.

Paramount Hotel'in ele geçirilmesi iddiaları ile gündeme gelen Cihan Ekşioğlu'nun Muhammet Nuri Ensari'nin zor dönemler geçirdiğinde kendisine desteğini esirgemediği öne sürülüyor.

İddiaları bir yana bırakarak soruşturmadaki somut durumlara geri dönelim.

VİDEOLAR CAN TANRIYAR'IN EVİNDE ÇEKİLDİ

Magazinci Can Tanrıyar'ın, Muhammed Yakut videolarının ilk üçünü kendi evindeki bir odayı stüdyo haline getirerek çekti. Evinde ve bilgisayarında çıkan dökümanlar bunu belgeledi.

Bundan sonrası ise çorap söküğü gibi ortaya çıkmaya başladı.

Soruşturma dosyası genişledikçe Can Tanrıyar'ın irtibatta olduğu isimler de ortaya çıkmaya başladı. Bunların arasına gece hayatının tanınmış işletmecilerinden biri de eklendi.

İNTİKAM, ŞANTAJ, KUMPAS

Soruşturma kapsamında ifade veren bir kişi, "Can Tanrıyar, Murat Varol ve Muhammet Nuri Ensari'nin Muhammed Yakut'u kullanarak şantaj borsası kurduklarını" söyledi.

Kolluk görevlileri ve savcılık bu iddiaları delillendirmek için irtibatları araştırmaya başladı.

Muhammed Yakut'un incelenen videolarında hedefe koyduğu isimlerin, belli bir amaçla seçildiği tespit edildi. İntikam, şantaj ve kumpas amaçlı olduğu belirlendi.

İlişki ağı ve amacına yönelik tespitler yapıldı.

TERÖR BOYUTU DA SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Soruşturmanın terör boyutu ise çok yönlü olarak sürdürülüyor. Muhammet Yakut'un yurt dışına gitmeden önce Can Tanrıyar ile birlikte görüştükleri siyasetçilerin olayla bağı araştırılıyor.

Önümüzdeki günler Muhammed Yakut soruşturmasında epeyce sansasyonel ve karmaşık ilişkilere tanık olacağız gibi...

MİRAS DAVASI VE HALKA ARZ SÜRECİ

Muhammed Yakut soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Muhammet Nuri Ensar, ağabeyinin ölümünden sonra miras davası sırasında yengesi ile mahkemelik olmuştu.

Finans gündem adlı internet sitesi, Ensari Deri'nin halka arzı sırasında da, yüksek miktarda kısa vadeli dolar borcunun bulunduğunu gündeme getirdi. Buna rağmen şirket, 23 Mart 2022'de 119 milyon TL halka arz tutarı ile 285 bin yatırımcıya yapılan satışla halka arzı gerçekleştirdi.