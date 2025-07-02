Muhammed Yakut’a ecel ‘geliyorum’ demiş!

Dün Almanya’da cezaevinden tahliye edildiği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden ‘Deliler Delisi’ Muhammed Yakut, son sözlerinde ölüm sinyalleri verdiği görüldü. Yakut yakın arkadaşlarına, “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” ifadelerini kullandığı aktardı.

MUHAMMED YAKUT ÖLDÜ

Eski Gelecek Parti’li gazeteci Yavuz Değirmenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yakut’un dün sabaha karşı Almanya’da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Cenazesinin adli tıpa götürüldüğü ifade eden Değirmenci, Almanya’da cezaevinden tahliye edildiği gün kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesine dikkat çekti. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut hakkında ise yetkililerden herhangi bir açıklama gelmemişti.

Muhammed Yakut hayatını kaybetti! "Deliler Delisi" lakabıyla tanınıyordu...

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI: YORUGUNUM, DİNLENECEĞİM…

Tahliyesi sonrası kaldığı otelde kalp krizi geçiren Yakut’un otel odasında ölü bulunduğu aktarıldı. Yakut’un, odasına çekilmeden önce çevresindekilere “Kendimi yorgun hissediyorum, biraz dinleneceğim” dediği ise ortaya çıktı.

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GELECEK

Yakut’un cenazesinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye getirileceği ise aktarılıyor.