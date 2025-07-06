Muhammed Yakut'un cenaze töreni düzenlendi

Yaptığı YouTube yayınları ile adından söz ettiren Muhammet Yakut geçtiğimiz günlerde kalp krizi ile hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ ALMANYA'DA DÜZENLENDİ

'Organize suç örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olan Yakut'un cenaze töreni Almanya'da yapıldı. Ailesi vasiyetini yerine getirerek cenazesini Almanya'ya getirdi.

Yakut’un cenazesi Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) kabul etmeyince cemevinden kaldırıldı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu biliniyor. Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitimini yaptı.

Muhammed Yakut, 1992 yılında BOTAŞ'ta çalıştı.

Muhammed Yakut, daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Muhammed Yakut, Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahip.

2012 yılında Kamuoyuna yansıyan o günkü haberlerde, Kocaeli'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibi iş adamını kaçırarak 400 bin dolarını alan çete üyelerinin başında Muhammed Yakut’un da olduğu aktarılıyordu. İş adamının kaçırılması sonrasında başlatılan operasyonda Muhammed Yakut, tutuklanmıştı.

11 Nisan 2023 tarihinden itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile siyasetçiler hakkında öne sürdüğü iddialarla tanındı. Muhammed Yakut, Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını belirtmişti.

Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yakup’un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor.

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