Muhammed Yakut'un cenazesinde Zekeriya Öz iddiası! Benzeri çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 2015'te Almanya'ya kaçtığı bilinen eski savcı Zekeriya Öz'ün, Almanya'da hayatını kaybeden Muhammed Yakut'un cenaze töreninde görüntülendiği iddiası gündeme oturdu.

Ancak çok geçmeden gerçek ortaya çıktı.

ÖZ SANILAN TİKTOK'CU ÇIKTI

Zekeriya Öz'e benzetilen kişinin TikTok'ta video çeken Sedat Ünal isimli birisi olduğu anlaşıldı.

Sedat Ünal'ın, Muhammed Yakut ile yakın olduğuna dair fotoğraflar da görüldü.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Muhammed Yakut, 5 Temmuz'da Almanya'nın Duisburg kentinde tören ile son yolculuğuna .

Öte yandan, Muhammed Yakut'un cenazesinin Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DTİB) tarafından kabul edilmemesi üzerine, cemevinden kaldırıldığı öğrenildi.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR?

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu biliniyor. Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitimini yaptı.

Muhammed Yakut, 1992 yılında BOTAŞ'ta çalıştı.

Muhammed Yakut, daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Muhammed Yakut, Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahip.

2012 yılında Kamuoyuna yansıyan o günkü haberlerde, Kocaeli'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibi iş adamını kaçırarak 400 bin dolarını alan çete üyelerinin başında Muhammed Yakut’un da olduğu aktarılıyordu. İş adamının kaçırılması sonrasında başlatılan operasyonda Muhammed Yakut, tutuklanmıştı.

11 Nisan 2023 tarihinden itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile siyasetçiler hakkında öne sürdüğü iddialarla tanındı. Muhammed Yakut, Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını belirtmişti.

Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yakup’un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor.

Muhammed Yakut, evlidir ve çocukları vardır

Muhammed Yakut'un cenaze töreni düzenlendi