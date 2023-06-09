Muhammed Yakut'un finansörü Ensari Deri'nin sahibi Muhammet Nuri Ensari çıktı

Sosyal medyadan yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma dosyasının içine iş insanları da girdi.

Patronlar Dünyası’ndan Semih Demirhan’ın haberine göre, Muhammed Yakut ile iş birliği içinde olduğu tespit edilen Magazinci Can Tanrıyar'ın "yağma" iddiası ile tutuklanmasının ardından perde arkasındaki diğer kişiler de çorap söküğü gibi ortaya çıkmaya başladı.

TELEFON TRAFİKLERİ HTS KAYITLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya sürpriz bir şüpheli çıktı.

O isim iş dünyasının yakından tanıdığı Muhammet Nuri Ensari'ydi.

Can Tanrıyar'ın tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında, ortaya çıkan tanıklar ve yapılan dijital sorgulamalar sonunda Muhammet Nuri Ensari ismi ortaya çıktı.

Can Tanrıyar ve Muhammet Nuri Ensari arasındaki telefon trafiği ve HTS kayıtları ilişkiyi belgeledi.

YAKUT'UN FİNANSÖRÜ DERİCİ ÇIKTI

Sadece ilişkiler bunlarla da sınırlı değildi.

Can Tanrıyar, Muhammet Nuri Ensari ve Muhammed Yakut arasındaki bağ da delillendirildi.

Ortaya çıkan tabloyu derinlemesine araştıran İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muhammed Nuri Ensari'nin, YouTube videoları ile gündeme gelen Muhammed Yakut'un finansörü olduğunu tespit etti.

Hatta, Muhammed Yakut ve Can Tanrıyar arasındaki ilişkiyi kuran isim bizzat Muhammed Ensari'ydi.

İLK VİDEOLAR CAN TANRIYAR'IN EVİNDE ÇEKİLDİ

Muhammed Yakut'un ilk videolarını magazinci Can Tanrıyar'ın evinde çektiği ortaya çıktı.

Sonrasında da Muhammed Yakut'un Almanya'ya gitme sürecini bizzat Muhammed Nuri Ensari yönetti.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KOYULDU

Bu trafiğin ortaya çıkmasının ardından Ensari Deri'nin sahibi Muhammed Nuri Ensari geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "şüpheli" sıfatıyla çağrıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Muhammed Ensari, yurt dışına çıkış yasağı konulan "adli kontrol" uygulaması ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muhammed Nuri Ensari'nin miras nedeniyle mahkemelik olduğu ölen ağabeyinin eşi hakkında ve kavgalı olduğu iş insanları hakkında Muhammed Yakut'a yayınlar yaptırdığı ortaya çıktı.

BORSAYA AÇILIRKEN DE TARTIŞILDI

Muhammed Nuri Ensari'nin, Ensari derinin halka arzı sırasında da, yüksek miktarda kısa vadeli dolar borcunun bulunduğu Finans gündem adlı internet sitesi tarafından gündeme getirilmişti.

Buna rağmen şirket, 23 Mart 2022'de 119 milyon TL halka arz tutarı ile 285 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla halka arzı gerçekleşmişti.

SİYASET VE İŞ DÜNYASINDAN İSİMLER

Öte yandan Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre, Muhammed Yakut ile ilgili sürdürülen soruşturmada siyaset ve iş dünyasından başka isimlerin de varlığı ortaya çıktı.

Bu isimlerle ilgili titiz bir çalışmanın sürdürüldüğü kaydedildi.