Muhammed Yakut hayatını kaybetti! "Deliler Delisi" lakabıyla tanınıyordu...

Ünlü gazeteci Yavuz Değirmenci, "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut'un tahliyesinin ardından gittiği Almanya'da hayatını kaybettiğini iddia etti. Değirmenci, "Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü." ifadelerini kullandı.

VİDEOLARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, Sedat Peker gibi çeşitli videolar yayınlaması ile gündemde olmuştu. Muhammed Yakut, Melih Gökçek ile ilgili “Travesti Okşan” ile bir ilişkisi olduğunu iddia ettiği ima ile biliniyordu. Yakut'un Almanya'da yaşadığı biliniyor.

"ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ"

Ünlü gazeteci Yavuz Değirmenci, "Deliler Delisi" lakabıyla tanınan Muhammed Yakut'un tahliyesinin ardından gittiği Hollanda'da hayatını kaybettiğini öne sürdü. Değirmenci, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son dakika. Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti. Ölüm sebebi kalp krizi. Cenazesi Adli tıpa götürüldü." ifadelerini kullandı.

Son dakika.

Aldığım bilgiye göre Muhammed Yakut bu sabaha karşı Almanya'da vefat etti.

Ölüm sebebi kalp krizi.

Cenazesi Adli tıpa götürüldü. — Yavuz DEĞİRMENCİ (@yavuzdegirmenci) July 1, 2025

"HOLLANDA'DA SUİKAST YAPILAN HALİL FALYALI'NIN MUHASEBECİSİ İLE GÖRÜŞMEYE GİDERKEN SUİKASTTEN BİR GÜN ÖNCE YAKALANIP TUTUKLANMIŞ"

Değirmenci, önemli bir ayrıntıyı paylaştı. Değirmenci, "Medyada yer aldımı bilmiyorum, aldığım bilgiye göre; Muhammed Yakut, Hollanda'da suikast yapılan Halil Falyalı'nın muhasebecisi ile görüşmeye giderken suikastten bir gün önce yakalanıp tutuklanmış. Normal cezaevinden yüksek güvenlikli cezaevine nakledilmiş. Dün serbest kalmış" dedi.

ENGİNYURT İLE FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’un Almanya ziyareti sırasında, Türkiye’nin kırmızı bültenle aradığı Muhammet Yakut isimli kişiyle görüntülerinin çıkması sosyal medyada olay olmuştu.

Cemal Enginyurt'un olay olan fotoğrafı! Sosyal medya yıkılıyor

MUHAMMED YAKUT KİMDİR

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu biliniyor. Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitimini yaptı.

Muhammed Yakut, 1992 yılında BOTAŞ'ta çalıştı.

Muhammed Yakut, daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Muhammed Yakut, Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahip.

2012 yılında Kamuoyuna yansıyan o günkü haberlerde, Kocaeli'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibi iş adamını kaçırarak 400 bin dolarını alan çete üyelerinin başında Muhammed Yakut’un da olduğu aktarılıyordu. İş adamının kaçırılması sonrasında başlatılan operasyonda Muhammed Yakut, tutuklanmıştı.

11 Nisan 2023 tarihinden itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile siyasetçiler hakkında öne sürdüğü iddialarla tanındı. Muhammed Yakut, Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını belirtmişti.

Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yakup’un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor.

Muhammed Yakut, evlidir ve çocukları vardır