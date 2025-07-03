Muhammet Yakut pusuya düştü! "Bana mesaj attı" diyen İsmail Saymaz adım adım ölüme gidişini anlattı...

Son günlerde ölümü Türkiye gündemine bomba gibi düşen “Deliler Delisi” başlıklı Muhammed Yakut’la ilgili uyuşturucu iddiaları ortaya atılmıştı. Son olarak gazeteci İsmail Saymaz, Yakut’un ölmeden bir gün önce kendisini aradığını belirtirken, “İki gün sonra önemli açıklamalar yapacağım” dediğini söyledi. Saymaz, Yakut’un kendisini cezaevinin kapısında karşılayan yakın arkadaşına “Cemil Önal’ı kimin öldürdüğünü biliyorum” şeklinde ifade de bulunmasını da aktarması dikkat çekti. Saymaz, “Cemil Önal cinayetine dair ne biliyordu? Önal’ın “Elimde” dediği beş kayıp kaset hakkında bilgi sahibi miydi? İki gün sonra hangi bilgileri açıklayacaktı? Acaba Yakut, bütün bu bildiklerinden ötürü öldürülmüş olabilir mi?” ifadelerini kullandı.

SAYMAZ: ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCE ARADI

Ünlü gazeteci İsmail Saymaz, Muhammed Yakut’un ölümden bir gün önce kendini aradığını söyledi. Saymaz, Almanya’ya ait bir numaradan “Ben Muhammed Yakut, ararsanız sevinirim, önemli” şeklinde bir mesaj aldığını belirtti. Yakut’un 30 Nisan’dan beri Hollanda’da tutuklu olduğunu söyleyen Saymaz, telefonu ilk aradığın da Yakut’un telefonu açtığını söyledi. Sesinin yorgun ve bitkin olduğuna değinen Saymaz, “Pazartesi günü. Bir-iki saat önce salıverildiğini söyledi. Türkiye’den bir gazeteciye ulaşıp numaramı bulmuş. İçeride çok sıkıntı çektiğini, 15-16 kilo verdiğini söyledi. “İki gün sonra önemli açıklamalar yapacağım” dedi” ifadelerini kullandı.

“CEMİL ÖNAL’I KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ BİLİYORUM”

Muhammed Yakut’un suikast girişimi nedeniyle cezaevinin değiştiğini söyleyen Saymaz, “Yakut, yaklaşık üç hafta önce bir suikast girişiminden ötürü 80 kilometre uzaktaki Vught Cezaevi’ne kondu. Tek başınaydı. 61 gün tutuklu kaldı. 30 Haziran’da tahliye edildi” dedi. Saymaz, Yakut’u saat 12.30’da cezaevinin kapısında yakın bir arkadaşın karşıladığını söylerken aralarında geçen çarpıcı diyaloğu şu şekilde paylaştı:

Arkadaşına “İçeride zor zamanlar geçirdim” dedi. İstihbaratçılarla görüştüğünü anlattı. “Cemil Önal’ı kimin öldürdüğünü biliyorum” dedi ancak isim vermedi. Çok tedirgindi. Suikast girişiminden korkuyordu. Duisburg’a gittiler. ‘Hasret’ adlı Türk lokantasında yemek yediler. Yakut’un birkaç arkadaşı onlara katıldı. Yemekten sonra evine bıraktılar. Akşam 19 sularında koruması ve şoförü geldi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM MÜ? İŞTE O ANLAR

Happy Garden Bir Türk’e ait ‘Happy Garden’ adlı mekana doğru yola çıktılar. Bu mekanın bir bölümü restoran, bir bölümü ise saunaydı. Yakut, “Birisiyle konuşmaya gideceğim” dedi. Mekana 50 metre kala araçtan indi. Korumasıyla birlikte yürüdü. Onları mekanın önünde bir Türk karşıladı. Yakut, “İçerisi sağlam mı?” diye sordu. Adam “Sağlam” dedi. Yakut, korumasına “Bekleyin, bir iki saate geleceğim” dedi. İçeri girdi. Saat 21.30 sularında korumasını aradı. “Arkadaşımla konuşacaklarımız var, bekleyin” dedi. Fakat 01.00’e kadar ses çıkmadı. Koruması ve şoförü kapıya gittiğinde mekanın kapanmak üzere olduğunu gördü. Garson “Kimi arıyorsunuz?” diye sordu. Onlar Yakut’u tarif edince “Bir saat önce öldü” dedi. Gerçekten de koruma ve şoför beklerken mekana ambulans gelmişti. Fakat ambulansın Yakut için geldiğini düşünmemişlerdi”

TURHAN ÇÖMEZ İLE BULAŞACAKLAR İDDİASI

‘Bugün Kıbrıs’ gazetesinden Ayşemden Akın ile yaptığı, 14-20 Nisan 2025 tarihlerinde üç bölüm halinde yayınlanan söyleşisinde, Falyalı’ya ait beş kasetin kendisinde olduğunu öne süren Cemil Önal ile Yakut arasındaki dostluk ilişkisine de değinen Saymaz, Önal’ın Hollanda’da tutuklanıp, serbest bırakıldığında Yakut tarafından kapıda karşıladığın aktardı. Önal’ın “FETÖ’cüyüm” bahanesiyle iltica başvurusu yaptığına değinen Saymaz, “Yakut ve Önal, bildiklerini anlatmak için İYİ Parti’nin Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’i Hollanda’ya davet etti” dedi.

BULUŞMA SIRASINDA TUTUKLAMA

1 Mayıs’ta Den Haag şehrinde buluşmak üzere sözleştiklerini söyleyen Saymaz, “Yakut, bir gün önce araçla Almanya’dan Hollanda’ya geçerken, sınırda durduruldu. Türkiye’nin çıkardığı kırmızı bültenden ötürü Zutphen Cezaevi’ne kondu. Önal’ı arayarak, “Elinizden geleni yapın, bir avukat ayarlayın” dedi. Önal, Almanya’daki avukat arkadaşını aradı. “Çıkması lazım. Yardımcı ol” dedi” ifadelerini kullandı. Ancak Önal’ın öldüğüne değinen Saymaz, “Önal’ın cenazesi 13 Mayıs’ta Diyarbakır’da defnedildi” şeklinde konuştu.