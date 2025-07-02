Muhammet Yakut’un ölüm nedeni belli oldu! 'Deliler Delisi’ olarak biliniyordu… Kimse tahmin edemedi…

Gerçek Gündem’de Hatice Turhan’ın iddiasına göre; YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut’un fazla doz uyuşturucu kullanmasından ötürü hayatını kaybetti.

MUHAMMED YAKUT ÖLMÜŞTÜ

YouTube ve Twitter gibi sosyal medya ortamlarında Deliler Delisi lakabıyla yayın yapan Muhammed Yakut, Sedat Peker gibi çeşitli videolar yayınlaması ile gündemde olmuştu. Yakut, Melih Gökçek ile ilgili “Travesti Okşan” ile bir ilişkisi olduğunu iddia ettiği ima ile biliniyordu. Yakut'un Almanya'da yaşadığı biliniyor. Yakut, dün Almanya’da kaldığı bir otelde kalp krizi nedeniyle öldüğü iddia edilmişti.

TURHAN’DAN ÇARPICI İDDİA

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan, Muhammed Yakut’un ölüm nedenini köşe yazısında yazdı. Turhan, “Muhammed Yakut kalp krizinden ölmedi. Muhammed Yakut’un ölüm sebebi uyuşturucu. Yakut’un Türkiye’de yaşadığı dönemde de uyuşturucu kullandığı biliniyordu. Avrupa’ya kaçtıktan sonra alışık olduğu uyuşturuculara daha da kolay ulaştı” dedi.

“BİR OTEL ODASINDA FAZLA DOZDAN HAYATINI KAYBETTİ”

“Hollanda’da hapiste olduğu dönemde doğal olarak uyuşturucuya ulaşamadı. Bu yüzden sık sık yoksunluk krizine girdi. Hapishanede rehabilite edilmeye çalışıldı” diyen Turhan, “Bir süre sonra hapisten çıkınca ilk işi özlemini duyduğu uyuşturucuya kavuşmak oldu. Ve bir otel odasında fazla dozdan hayatını kaybetti. İşte bütün gerçek bu. Zaten otopsi raporu da benim haklı olduğumu ortaya koyacak. Haber kaynaklarım beni doğruladı. Sordum soruşturdum ve size anlatıyorum” ifadelerini kullandı.

MUHAMMED YAKUT KİMDİR

Muhammed Yakut, 1972 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. Babası Hacı Hasan Yakut'dur. Diyarbakırspor Kulübü eski başkanı Abdurrahman Yakut’un yeğeni olduğu biliniyor. Atatürk Anadolu Lisesi’nde eğitimini yaptı.

Muhammed Yakut, 1992 yılında BOTAŞ'ta çalıştı.

Muhammed Yakut, daha önce Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yaptı. Muhammed Yakut, Ankara'da bir yağ fabrikasının da sahip.

2012 yılında Kamuoyuna yansıyan o günkü haberlerde, Kocaeli'de Körfez ilçesindeki Denizatı Petrokimya Şirketi'nin sahibi iş adamını kaçırarak 400 bin dolarını alan çete üyelerinin başında Muhammed Yakut’un da olduğu aktarılıyordu. İş adamının kaçırılması sonrasında başlatılan operasyonda Muhammed Yakut, tutuklanmıştı.

11 Nisan 2023 tarihinden itibaren Youtube'da 'Delilerin Delisi' rumuzu ile siyasetçiler hakkında öne sürdüğü iddialarla tanındı. Muhammed Yakut, Sedat Peker'i 20 yıldan fazla süredir tanıdığını ancak samimi ilişkiler içinde olmadığını belirtmişti.

Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Yakup’un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor.

Muhammed Yakut, evlidir ve çocukları vardır