Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce doğa katliamına karşı vatandaşların direnişinin devam ettiği Akbelen’e gitti. Yoğun jandarma koruması ile bölgeye giden İnce vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. İnce, tepkiler üzerine korumayı devletin verdiğini söyledi.

Muharrem İnce Akbelen’e jandarma korumasıyla gitti vatandaşlar tepki gösterdi

Akbelen’de termik santrale maden sahası açılması için ormanların kesilmesine karşı vatandaşların direnişi sürüyor. Bölgede bulunan jandarma ekipleri zaman zaman vatandaşlara biber gazı ile müdahale ediyor.

Akbelen’deki direnişe destek vermek için zaman zaman siyasiler de bölgeye gidiyor. Akbelen’e son giden isim Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce oldu. İnce’nin Akbelen’e koruma ordusu ve jandarma eşliğinde gitmesi tepki çekti.

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Vatandaşların toplandığı alana giden İnce burada bir konuşma yapmak isterken tepkiler devam etti. İnce ise tepkilere yanıt olarak “Bu korumayı bana devlet veriyor ne yapayım” şeklinde konuştu.

Bir vatandaş ise İnce’ye “Seni koruyan jandarma bize zulüm yapıyor” dedi.

Akbelen’e daha önce giden CHP’li isimler Ali Mahir Başarır ve Mahmut Tanal ile vatandaşlar arasında sert tartışmalar yaşanmıştı. Tanal ayrıca bölgede jandarma görevlileri ile tartışmıştı.

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