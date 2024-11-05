Muharrem İnce, AKP'nin gizli 3 amacını ifşa etti: CHP oyuna gelmemeli

İçişleri Bakanlığı, dün yayınladığı kararla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp, Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu atandı.

CHP’Lİ İSİMLERDEN ART ARDA TEPKİLER

Karara DEM Parti yöneticilerinin yanı sıra, CHP’li siyasetçilerde tepki göstermiş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada, “Başkanın kim olacağına Erdoğan değil halk karar verir” demişti.

Öte yandan tepkiler Özel’le de sınırlı kalmamış CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor” açıklamasında bulunmuş ve kayyum atamalarıyla ilgili TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti liderlerinden randevu talep etmişti.

İNCE'DEN CHP'YE MESAJ

Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, CHP’nin DEM Parti belediyelerine kayyum atanmasına verdiği tepkiler için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İnce’nin gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Öztürk, İnce’nin kullandığı ifadeleri "CHP'nin DEM Parti ile yakınlaşması CHP'ye batıda hep kaybettirmiştir. Ben öyle okuyorum. Kayyum ataması demokratik bir yöntem değil. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Ama oyuna da gelmemeli” şeklinde aktardı.

"İKTİDARIN 3 AMACI VAR"

Son zamanlarda yapılan gelişmelere bakıldığında iktidarın üç amacı olduğunu iddia eden İnce, Öztürk’e “1- Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel kariyeri, yeniden aday olabilmesi ve seçilmesi. Bu diğer taleplerin bence en masumudur.

2-Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kurulacak hamiliğini bize verecekler. Bu büyük bir kandırmaca olur. Çünkü 10 yıl sonra silahlanır, başkaldırır.

3- Biz, Rusya ile anlaşıp Kuzey Suriye'ye gireceğiz. En tehlikelisi ise bu. Ama bu üçünden hangisidir bilemiyorum. Devletin bilgilerine sahip değilim" açıklamalarını yaptı.