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Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP’ye geçen ve milletvekilliğinden istifa etmediği için tepki çeken Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 13:52
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Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı

Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısında çarpıcı bir bilgi verdi. Pehlivan, konuştuğu eski bir askerin kendisine Mehmet Ali Çelebi ile ilgili aktardığı "Gitmiş, Zafer Partisi’ni ve Memleket Partisi’ni de Cumhur İttifakı’na katmak istemiş. Genel başkanlarına bunu teklif etmiş" iddiasını paylaştı.

Söz konusu iddia üzerine Zafet Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi arayan Pehlivan, şunları aktardı:

Önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı aradım. Çelebi ile 2-3 kez görüştüğünü belirten Özdağ’a “Size AKP ile ittifaka girmenizi önerdi mi” diye sordum. Özdağ’dan aldığım yanıt netti: “Hayır, zaten öyle bir şey demeye cesaret edemez.”

"ASLA OLMAZ" DEYİNCE AYRILMAYA KARAR VERDİ
Daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi aradım. İnce, Çelebi’nin de katıldığı bir MYK toplantısında yaşadıklarını aktardı. Buna göre, o MYK’de Mehmet Ali Çelebi Memleket Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasını teklif etmiş. Genel başkan İnce ise “Asla olmaz” diye yanıt verince Çelebi partisinden ayrılma yoluna gitmiş.

Çelebi için Silivri mahkemeleriyle kavga eden Muharrem İnce şöyle bitirdi sözlerini: “Çift maaşı sevdi kendisi. Hayatta ilkeler olur. Burada görüyoruz ki ilke de omurga da yok.”

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