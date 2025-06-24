Muharrem İnce resmen CHP'ye döndü!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daveti üzerine eski partisine döndü.

Muharrem İnce, CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına Özgür Özel ile birlikte katıldı.

Özel, Muharrem İnce kürsüye çıkarken "İnce’nin rozetini takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten" ifadelerini kullandı.

"KUCAKLAŞMA VE HASRET GİDERMEDİR"

Kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Ben bugün bir kibir ve pişmanlıkla, kişisel bir hesapla gelmedim. Ben bugün buraya sayın Özgür Özel'in samimi içten davetiyle geldim. Ayrılıklar bazen kırgınlıktan bazen de umudu başka yollar aramakla olur. Benim buraya gelişim geri dönüş değildir, kucaklaşmadır, sarılmadır, hasret gidermedir" dedi.

"YA BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Sözlerine devam eden İnce "Birileri madencilik faaliyetleri için zeytinleri kestirecek kanunun arkasında duruyor, biz de karşılarında duruyoruz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından Atatürk ilkelerinden vazgeçmedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız, susmayan diliniz, bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayız. Kurtuluş yok tek başına, ya beraber ya hiçbirimiz" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muharrem İnce'yi geçen hafta Özgür Özel ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası Özel, İnce'yi 'baba ocağı'na davet etmişti. İnce ise kararı düşünüp vereceğini aktarmıştı.

Bugün CHP’nin grup toplantısına Muharrem İnce de katılarak baba ocağına döndüğünü belirtti.

İnce, 2018'de partinin cumhurbaşkanı adayı da oluştu. Şubat 2021'de CHP'den ayrılan İnce, Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kurmuştu.

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