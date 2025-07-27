Muharrem İnce bakanı ifşa etmeye kalktı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce bakanı ifşa etmeye kalktı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

CHP’li Muharrem İnce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sosyal medya üzerinden sert eleştiride bulunmuş, bakanın yürüyüş yaptığı bir videoyu paylaşarak “Mahalle yanarken saçını tarayanlar” ifadesini kullandı. Ancak videonun, yangın başlamadan önce çekildiği ortaya çıktı.

Yakın zamanda Memleket Partisi'nden ayrılıp CHP’ye geçen Muharrem İnce, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu hedef aldı.

İnce, Türkiye çapında yaşanan yangınlara vurgu yaparak Uraloğlu'nun yürüyüş yaparken çektiği videoyu paylaştı. İnce, yaptığı paylaşımda "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" sözlerine yer verdi.

VİDEONUN ESKİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu videonun Bursa'daki yangının şiddetlenmesinden bir gün önce olduğu ve Bakan Uraloğlu'nun yangın bölgesinde ekiplerle koordine halde çalışma yaptığı belirlendi.

Muharrem İnce'nin eski görüntüleri paylaştığı esnada, Bakan Uraloğlu'nun yangın sahasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve CHP'li Bursa Belediyesi’nin itfaiye daire başkanı ile beraber olduğu belirtildi.

İşte İnce'nin yapmış olduğu paylaşım,

"YAPTIKLARIMIZI GÖRMEK İSTERSEN AŞAĞIYA BAKABİLİRSİN"

İnce'nin yaptığı paylaşıma ise Bakan Uraloğlu'ndan yanıt geldi.Uraloğlu, İnce'ye yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi. X hesabından paylaşımda bulunan Uraloğlu,

“Beyefendi... Paylaştığın yürüyüş, yangından 10 saat önce gençlerle yaptığım bir spor etkinliğidir. Yangından sonra yaptıklarımızı görmek istersen aşağıya bakabilirsin!

-17.41 Yangın çıkış saati. Gerekli koordinasyonun oluşturulması.

-19.32 Bursa Valiliği; yangınla ilgili koordinasyon toplantısı bilgi paylaşımı

-21.52 Yangın haberi sonrası olay yerinde inceleme.

-00.53 Yangınla ilgili olarak basın toplantısı.

-07.46 Yangın Yönetim Merkezi Koordinasyon toplantısı.

-09.48 Yangın alanı inceleme.

"KONUYU ÖZETLEYEN AYETLE SANA GÜLE GÜLE DİYEYİM"

Bir de konuyu özetleyen ayetle sana güle güle diyeyim;

A’râf Suresi 179:

“Andolsun biz, cinlerden ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır ama onlarla göremezler, kulakları vardır ama onlarla duyamazlar.”

İNCE'DEN BİR YANIT DAHA!

Muharrem İnce, Uraloğlu'nun kendisine verdiği cevap sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İnce, yaptığı paylaşımın sonunda, kendisine ayet ile yanıt veren Uraloğlu'na ayet ile yanıt verdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Sayın Ulaştırma Bakanı Beyefendi, siz çam ağaçları eşliğinde yürüyüş yaparken, Türkiye’de nerede ve kaç farklı yerde orman yangınları vardı? O esnada kaç insan canıyla cebelleşiyordu haberiniz var mı? Bu orman yangınları neden söndürülemiyor? Liyakatsızlık Türkiye’yi, ormanlarımızı, doğamızı vuruyor, yok ediyor, biz bunu söylemeye çalışıyoruz. Size bir ayetle güle güle diyeyim: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.”

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