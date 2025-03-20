Muharrem İnce bombayı patlattı! İmamoğlu gözaltısı sabrını taşırdı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Saraçhane’deki İBB Başkanlık Binası’nda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek ziyaretinde bulundu. İnce, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, ''Yeniçağ’dan, Yakın Çağ'dan, Orta Çağ'dan bahsetmeyeceğim. Cilalı Taş Devri, Yontma Taş Devri gibi yeni bir döneme girdik. Bu dönemin adı 'çökme dönemi'dir. Diplomalara, tapulara, özgürlüklere, mallara, mülklere ve umutlara çökme süreci yaşanıyor'' dedi.

''ONUN ADI ARTIK 'YÜRÜTMENİN BAŞI'DIR”

Türkiye’nin en büyük iki sorununun ekonomik kriz ve yönetim olduğunu vurgulayan İnce, ''Birincisi vatandaşın aşı, ikincisi ise yürütmenin başıdır. Vatandaş aş bulamıyor, ülke ekonomisi kötüye gidiyor. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’na ‘Sayın Cumhurbaşkanı’ demeyeceğim. Onun adı artık 'yürütmenin başı’dır'' ifadelerini kullandı.

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''İPTAL EDİLEN DİPLOMA DEĞİL, HUKUK DEVLETİNİN KENDİSİDİR''

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine de değinen İnce, bu durumun sadece bireysel bir karar olmadığını, hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini belirterek, ''Bir günde yüzde 10 fakirleştik. Bu ülkede yaşayan herkes, yargının yanlış kararları ve üniversitelere yapılan baskılar nedeniyle mal varlığının yüzde 10’unu kaybetti. AK Partili kardeşlerim de bilsin onlar da fakirleşti. Sayın Erdoğan'a rakip olacak diye Sayın İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettirdi. Orada iptal edilen diploma değil, hukuk devletinin kendisidir'' dedi.

İnce, iktidarın muhalefete yönelik suçlamalarına tepki göstererek, ''PKK’lıları işe almakla suçluyorsunuz ama PKK’nın kurucusuna ‘önder’ diyenleri görmüyor musunuz? Dalga mı geçiyorsunuz aklımızla bizim... Meclis ekranlarında, televizyonlarda ‘sayın’ diyorsunuz, sonra arkadaşlarımız suçluyorsunuz'' diye konuştu.

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''TÜRKİYE BİR KARANLIĞA VE BİLİNMEZE DOĞRU SÜRÜKLENİYOR''

Türkiye’de yönetim anlayışının değiştiğini ifade eden İnce, şöyle konuştu:

''Tarihte her liderin yanında bir danışmanı, bir denge unsuru vardı. Alparslan’ın Nizamülmülk’ü, Fatih’in ve Kanuni’nin Köprülüler’i, Atatürk varsa yanında Fevzi Çakmak, İsmet Paşa vardı... Fakat ilk kez bir tek adam yönetimiyle karşı karşıyayız. Yanında 'bu yanlış' diyebilecek kimse kalmadı. Türkiye bir karanlığa ve bilinmeze doğru sürükleniyor'' dedi.

Ülkedeki tüm muhalif kesimlerin birlik içinde olması gerektiğini kaydeden Muharrem İnce, ''Bütün sivil toplum kuruluşları, sendikalar, odalar, dernekler ve siyasi partiler bu sürece direnmek zorundayız. Türkiye’yi bu 'yürütmenin başı' bataklığa götürecek diyorum. Desteğim sayın Ekrem İmamoğlu’na olduğu için bugün ziyarete geldim'' diye konuştu.