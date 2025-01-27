Muharrem İnce CHP'ye dönüyor mu? İlk resmi açıklama geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra siyaset gündemine damga vuran açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yücel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddialarını şu sözlerle yanıtladı.

"Genel Başkanımızla, partimizin yetkilileriyle her zaman görüşebilir. Bu konuda bir gelişme olacak olursa, yine Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel gerekli açıklamayı kamuoyuyla paylaşır."