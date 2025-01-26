Muharrem İnce CHP'ye geri dönecek mi? Siyaset gündemine bomba gibi düştü

CHP'nin önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak önce çıkardığı Muharrem İnce daha sonra Memleket Partisi'ni kurarak CHP'den kopmuştu. Hakkında kaset kumpası kurulan Muharrem İnce 2023 seçimlerine az bir süre kala ise Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmişti.

Ankara kulisleri ise şu günlerde Muharrem İnce'nin yeniden CHP'ye döneceğini konuşuyor.

SİYASET GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ortaya atılan son iddiaya göre Memleket Partisi lideri Muharrem İnce önümüzdeki aylarda CHP'ye geri dönecek. İddiaya göre Muharrem İnce geri dönüş öncesi Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleşti. İddiayı ise kendi youtube kanalından Enver Aysever ortaya attı.

Muharrem İnce iddiaya göre CHP'den davet aldı. Muharrem İnce'nin daveti kabul ettiği hatta, CHP'ye geri dönmesi durumunda Memleket Partisi'nin ne olacağının konuşulduğu belirtildi.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'LE KRİTİK GÖREŞMELER

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabından yaptığı açıklamada Muharrem İnce'nin Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştüğü, Özel ile konuşmada İnce'nin CHP daveti aldığı iddiasını paylaştı. Enver Aysever Muharrem İnce'nin CHP'ye katılımıyla ilgili tarih de verdi.

Enver Aysever'in siyaset gündemine bomba gibi düşen açıklamaları şöyle:

"Memleket Partisi'nin yeniden seçimde olma hakkı kazanması için bir süreç devam ederken Muharrem İnce Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşüyor. Sebep şu; Muharrem İnce bir müzakere sürecine giriyor ve Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çatı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden önemli olduğunu, her ne kadar bu koşullarda muhalefet şerhi düşmesi gerekirse de diyalog kanallarının açık olması gerektiğini düşünüyor."

"CHP'DEN MUHARREM İNCE'YE DAVET"

"Nihayetinde Özgür Özel’le yapılan konuşmada Muharrem İnce'ye bir davet geliyor ve Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağını söylüyor.

"10 GÜN İÇİNDE CHP'YE GEÇECEK"

Katılım tören şeklinde mi olur, bu salı mı olur öteki salı günü mü olur, özel bir toplantı mı yapılır bilmiyorum. Ama bir hafta, 10 gün içerisinde Muharrem İnce'nin siyasi denklemi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yeniden değiştirebilecek bir hamle yapacağını söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partili olacak.

KILIÇDAROĞLU'YLA GÖRÜŞMEYE DAİR DİKKAT ÇEKEN DETAY

Burada önemli olan, siyasette bir ağırlığı olduğu, halen parti içinde önemli bir gücü olduğunu bildiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aramış olması, ‘Size bilgi vermek istedim’ demiş olması. Bu ‘Bilgi vermek istedim’in ne anlama geldiğini siz de biliyorsunuz.

MEMLEKET PARTİSİ KAPANMAYACAK

Fakat bana ilginç gelen bir mesele, Muharrem İnce’nin Memleket Partisi'ni kapattırmayacak olması. Bu bir pazarlık unsuru haline mi gelecek yoksa ‘Çantada bir parti olsun, seçim hakkı kazanmış bir parti her zaman işe yarar’ diye mi düşünülecek, onu bilmiyorum."