Muharrem İnce gemileri yaktı. İktidara isyan bayrağını çekti!

Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce gemileri yaktı. İktidara isyan bayrağını çekti!

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında geçmişte 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle yeni bir iddianame düzenlendi. Muharrem İnce, Özdağ hakkında düzenlenen iddianameye sosyal medya hesabından isyan etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da bir restoranda yemek yerken etrafı polisler tarafından çevrilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alındığı nedenden beraat eden Özdağ, bu kez “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme” suçundan tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'A YENİ İDDİANAME!

Avukat Paşa Büyükkayaer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ’ın milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını açıkladı.

Ümit Özdağ’a bir soruşturma daha! Nedenine çok şaşıracaksınızÜmit Özdağ’a bir soruşturma daha! Nedenine çok şaşıracaksınız

"YETER ARTIK! YUH ARTIK!"

Söz konusu iddianame sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından "Yeter artık! Yuh artık!" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Muharrem İnce yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Teröristin şahitliği ile Genelkurmay Başkanının tutuklandığı günlere geri döndük. Ümit Özdağ hakkında DEM vekillerine hakaret suçlaması ile iddianame düzenlenmiş. Yeter artık! Yuh artık!"

Son Haberler
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı
AKP’nin moralini yerle bir eden anket! O isim Erdoğan’ı geride bıraktı
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti
Balkonda mangal keyfi yangınla bitti
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Karapınar’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayyum atanan belediyeden 112 kişi işten çıkarıldı
Kayyum atanan belediyeden 112 kişi işten çıkarıldı
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı
Kayseri'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 4 yaralı