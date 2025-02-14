Muharrem İnce gemileri yaktı. İktidara isyan bayrağını çekti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da bir restoranda yemek yerken etrafı polisler tarafından çevrilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alındığı nedenden beraat eden Özdağ, bu kez “Halkı kin ve düşmanlığa teşvik etme” suçundan tutuklandı.

ÜMİT ÖZDAĞ'A YENİ İDDİANAME!

Avukat Paşa Büyükkayaer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ümit Özdağ’ın milletvekili olduğu dönemde 27. Dönem HDP İstanbul milletvekili Ali Kenanoğlu’na sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını açıkladı.

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Sayın Genel Başkan Ümit ÖZDAĞ’a, düşman ceza hukuku uygulanmaya devam ediyor. Genel Başkan’ın savunması dahi alınmadan hakkında iddianame düzenlendi.



Ne emperyalizmin maşası HDP/DEM’den, ne de ona kol kanat geren… pic.twitter.com/JOTsgy31mN — Av. Paşa BÜYÜKKAYAER (@BuyukkayaerPasa) February 14, 2025

"YETER ARTIK! YUH ARTIK!"

Söz konusu iddianame sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından "Yeter artık! Yuh artık!" diyerek iktidara tepki gösterdi.

Muharrem İnce yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Teröristin şahitliği ile Genelkurmay Başkanının tutuklandığı günlere geri döndük. Ümit Özdağ hakkında DEM vekillerine hakaret suçlaması ile iddianame düzenlenmiş. Yeter artık! Yuh artık!"