Muharrem İnce hangi adayı destekleyeceğini açıkladı. Barış Pehlivan’a konuştu

Ankara kulislerinden yansıyan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Ortaya çıkan iddiaya göre Memleket Partisi’nin CHP listelerinden seçime girmesi için Altan Öymen ve Hikmet Çetin’den teklif geldi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun öneriye sıcak baktığı da iddialar arasında yer aldı. Kulislerden yansıyan iddiaya göre Memleket Partisi Genel Başkanı İnce’nin Milliği Eğitim Bakanı olmak istediği belirtiliyor.

MUHARREM İNCE İDDİALARA YANIT VERDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ortaya çıkan iddialara yanıt verdi. Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'ın sorularını yanıtlayan İnce, CHP ile bir görüşme olmadığını söyledi. Kendisinin bakanlık istemediğinin altını çizen İnce, CHP’den görüşme talebi gelmediğini vurguladı.

HANGİ ADAYI DESTEKLEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Memleket Partisi’nde yapılacak ön seçime dikkat çeken İnce “Bana hiçbir teklif gelmedi. Giderim ya da gitmem... Ben herkesle görüşürüm ama gelmiş olan bir teklif yok. Pazar günü de partimizin üyeleri sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecekler. Bizim tüzüğümüz öyle” ifadelerini kullandı.

Hangi cumhurbaşkanı adayını destekleyeceğini açıklayan İnce, “Ben Muharrem İnce’nin adaylığını destekliyorum, şu anda” şeklinde konuştu.

Barış Pehlivan'ın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

Şunu merak ediyorum... Sizin Milli Eğitim bakanlığını istediğiniz iddia ediliyor. Doğru mu bu?

-Yok öyle bir şey. Ben hiç kimseyle hiçbir şey konuşmadım. Hepsi palavra. Yalova milletvekili arkadaşımızın kızı vefat etti, 38 yaşında. Ben cenaze için Yalova’ya geldim. Ama okuyorum haberleri ve gülüyorum sadece.

‘ZOR DURUMDA BIRAKMAK İÇİN YAPIYORLAR’

Yani “kesinlikle CHP ile görüşmeye gitmem” gibi bir rezerviniz yok değil mi?

-Bana hiçbir teklif gelmedi. Giderim ya da gitmem... Ben herkesle görüşürüm ama gelmiş olan bir teklif yok. Pazar günü de partimizin üyeleri sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyecekler. Bizim tüzüğümüz öyle.

Oradaki aday da siz olacaksınız?

-Eee tabii...

Siz Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına adaylığını destekleme gibi bir ihtimali hiç masanıza koyacak mısınız?

-Ben Muharrem İnce’nin adaylığını destekliyorum, şu anda.

Peki, görüşme olursa Kemal Bey’le?

-Görüşmeden bir şey diyemem ki ben ona... Görüşmedim, yani öyle bir talep gelmedi. Yok, milli eğitim bakanlığını istedi, yok CHP listelerinden milletvekili adayı olacak... Bunlar komik şeyler. Hikmet Çetin ve Altan Öymen olayı da doğru değil. Yok öyle bir şey. Bunların hepsi palavra. Bunlar, CHP’deki birtakım mahfillerin bilerek uydurmaları.

Sizi partide istemeleri güzel bir şey değil mi?

-İstediklerinden değil ki bu. Kamuoyu önünde zor durumda bırakmak için yapıyorlar. İstemek gibi bir talepleri yok. Bu oyuna gelmemek lazım, medyanın da bir kısmı bu oyuna geliyor.