Muharrem İnce hapis cezasına çarptırıldı. Para cezasına çevrildi

Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce katılmazken, avukatlar salonda yer aldı. Mahkeme başkanı, davada sona gelindiğini ve dosyada kararın açıklanacağını belirtti. Mahkeme Muharrem İnce hakkında ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza, daha sonra 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

Balıkesir’de 7 Ocak 2018 tarihindeki CHP Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçe sunmuştu. Ancak dava ’kamu davası’ olması nedeniyle devam etmişti.