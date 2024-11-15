Muharrem İnce 'İhraç edilirlerse maaş ödeyeceğiz' diyerek Kara Harp Okulu öğrencilerini destek verdi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin kılıçlı yemin ederek 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı aması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında öğrencilere tebligat gönderilmeye başlanması tepkiyle karşılandı.

Bir öğrencinin ihracının istenmesi ve birçoğuna da tebligat gönderilmesine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den sert tepki geldi.

Teğmenlere tebligatlar gitmeye başladı. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atmışlardı

Muharrem İnce yaptıkları kılıç töreni yemini nedeni tebligat gönderilen öğrencilere destek veren öğrencilere destek verdi.

Yaptığı paylaşımla 'Yazıklar olsun' diye tepki gösteren Muharrem İnce "Subay yemini eden Mustafa Kemal’in askerleri, ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk ediliyormuş. Yazıklar olsun! Bu subaylarımız ihraç edilirse her birine Memleket Partisi gönüllülerinden topladığımız paralarla maaş ödeneceğini ve iktidar değişikliğinde kaldıkları rütbelerden tekrar görevlerine iade edilecekleri beyan ve taahhüt ederiz." dedi.