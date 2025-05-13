Muharrem İnce iktidarı soru bombardımanına tuttu! Terör örgütü fesih açıklaması yapmıştı…

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün Bahçeli’nin başlattığı süreçte terör örgütünün fesih açıklamasına ilişkin bir açıklama yaptı. İnce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fesih metnindeki açıklamalara ilişkin kritik soruları çıkararak iktidara yöneltti. İnce, “Peki ya çatı örgütü KCK? KCK da feshedildi mi? Alt kolları olan; Irak’ta HPG, Suriye’de YPG, İran’da PJAK hâlâ faaliyetlerini sürdürüyor mu?” dedi.

BAHÇELİ SÜRECİ BAŞLATTI, TERÖR ÖRGÜTÜ FESİH AÇIKLAMASI YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet ederek ‘Örgüt lağvedilsin’ çıkışı ile başlayan süreç, örgütün kendini fesih etmesiyle devam ediyor. Dün ise terör örgütü PKK, kendini lağvettiğini açıkladı. Karar sonrası siyasi isimlerden de açıklama gelmeye devam ediyor.

İNCE’DEN İKTİDARA SORU YAĞMURU

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise terör örgütünün yayınladığı fesih metnindeki ‘Lozan’, ‘anayasa değişikliği’ gibi detaylara dikkat çekti. İnce, terör örgütünün farklı kollarını da işaret ederek iktidarı ardı ardına soru yağmuruna tuttu. İnce paylaşımında şu ifadelerde bulundu:

Terör örgütü PKK kendini feshettiğini açıklıyor. Peki ya çatı örgütü KCK? KCK da feshedildi mi? Alt kolları olan; Irak’ta HPG, Suriye’de YPG, İran’da PJAK hâlâ faaliyetlerini sürdürüyor mu? Yoksa bu sadece isim değiştirerek milleti aldatma çabası mı? Herkesten fazla terörün bitmesini ve barış ikliminin gelmesini istiyoruz. Ancak kapalı kapılar ardında kiminle, neyin pazarlığını yaptınız? Bunu bilmek hakkımız. On binlerce vatan evladının kanı yerdeyken; şehitlerimizin hatırasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını, Lozan’ı hangi çıkarlar uğruna masaya sürdünüz? Erdoğan’ın tekrar seçtirecek anayasa değişikliğinde uzlaştığınız bütün meselenin bu olduğu doğru mu? Eğer bunlar doğruysa Türk milletine bu ihanetin hesabını nasıl vereceksiniz? Şehit ailelerinin feryadı kulağınıza ulaşmıyor mu?