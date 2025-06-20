Muharrem İnce ile ilgili bomba iddia! Ünlü yazar köşesinden sızdırdı... CHP’ye katılacağı konuşuluyordu…

Bir süredir siyasi gündemin ana konuları arasında yer alan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin haftaya Salı günü CHP’ye katılacağı iddiaları kesinleşti. Ünlü yazar Saygı Öztürk bugünkü köşe yazısında İnce’nin ‘katılacağı kesin’ dedi. Öztürk, ayrıca Memleket Partisi’nin kurultay kararı ile kapatılacağını da söyledi. Öztürk, İnce’nin CHP’ye katılma nedeni olarak “CHP’ye bir mali yük getirdiklerine ilişkin iddiaların palavra olduğunu’ göstermek olacak” dedi.

ÖZEL İNCE’Yİ BABA OCAĞINA DAVET ETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasında geçtiğimiz günlerde bir görüşme oldu. Buluşma sonrası basın mensuplarına konuşan Özgür Özel, İnce’yi baba ocağına davet etmişti. İnce ise düşüneceğini belirtmişti.

İNCE CHP’YE GERİ DÖNÜYOR

42 yıl boyunca CHP’ye hizmet eden ve Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Muharrem İnce’nin CHP’ye haftaya Salı günü parti grup toplantısında katılacağı iddia edilmişti. Kulislerde devam ederken, ünlü yazar Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında iddiaları doğruladı. Öztürk, “Muharrem İnce’nin salı günü CHP’ye katılacağı kesin” dedi.

“MEMLEKET PARTİSİ KAPATILACAK”

Öztürk, Memleket Partisi’ne ne olacağına ilişkin ise “Bu kapsamda önce parti meclisini, il başkanlarını toplayacak. Onlara niçin CHP’ye katılmak istediğini anlatacak. Muharrem İnce, kendisi partisinden ayrılacak, partiyi en yaşlı üyeye bırakacak. Yeni genel başkan, Memleket Partisi’ni kurultaya götürecek. Büyük bir olasılıkla da kurultay kararıyla Memleket Partisi de kapatılacak” ifadelerini kullandı.

“CHP’YE BİR MALİ YÜK GETİRDİKLERİNE İLİŞKİN İDDİALARIN PALAVRA OLDUĞUNU GÖSTERMEK”

Öztürk son olarak İnce’nin CHP’ye katılma nedeninin borç olmadığını teyit ettiğini belirtirken, “Memleket Partisi’nin böyle bir karar almasının nedeni, “CHP’ye bir mali yük getirdiklerine ilişkin iddiaların palavra olduğunu” göstermek olacak. Parti kapatılırken, isteyenlerin de CHP’ye üye olmaları sağlanacak. Yani Memleket Partisi’nin kapatılmasının borçla ilgisinin olmadığı da bu yolla ortaya konulacak” şeklinde ifade etti.