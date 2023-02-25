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Muharrem İnce imamların olması gerektiği yeri açıkladı

Memleket Partisi Muharrem İnce “İmamlar bize camilerde lazım. AFAD'da, valilik makamında ve bankaların yönetim kurullarında değil.” dedi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 17:35
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Muharrem İnce imamların olması gerektiği yeri açıkladı

Muharrem İnce imamların olması gerektiği yeri açıkladı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin ardından yetersiz kaldığı ve ilahiyatçı yöneticileriyle eleştirilerin hedefi olan AFAD ve diğer resmi kurumlar hakkında çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. İnce, paylaşımında “İmamlar bize camilerde lazım. AFAD'da, valilik makamında ve bankaların yönetim kurullarında değil.” ifadelerine yer verdi.

İLAHİYATÇI AFAD MÜDÜRÜ

Deprem felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) yönetim kademesinde yer alan isimlerin uzmanlık alanları merak konusu olmuştu. Kurum çatısı altında Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapan İsmail Palakoğlu'nun, afetlerle ilgili hiçbir uzmanlığı olmadığı ortaya çıkmıştı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1972 Kahramanmaraş'ta doğan Palakoğlu, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlamış. Daha sonra Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimi alan Palakoğlu 2011'de Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdür Yardımcılığı, bir sonraki yıl ise Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü’ne atanmış. Vakıf yönetiminin ardından 2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşavirliği görevine getirilen Palakoğlu, bu görevin ardından da AFAD Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş. Afetlere müdahale konusunda uzmanlık gerektiren hiçbir eğitim geçmişi olmadığı görülen Palakoğlu, bugün ise Afetlere Müdahale Genel Müdürü olarak görev yapıyor. Kurumun internet sitesine göre Palakoğlu, aynı zamanda AFAD Gençlik ve Spor Kulübü Başkanlığı koltuğunda oturuyor.

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