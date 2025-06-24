Muharrem İnce, İmamoğlu'nun mektubunu paylaşarak resmen duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce, İmamoğlu'nun mektubunu paylaşarak resmen duyurdu

Bugün CHP’nin grup toplantısında ‘baba ocağı’na döneceği konuşulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabı üzerinden ‘birleşe birleşe kazanacağız’ diyerek, Ekrem İmamoğlu’nun cezaevinde yazdığı teşekkür mektubunu paylaştı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası Özel, İnce'yi 'baba ocağı'na davet etmişti. İnce ise kararı düşünüp vereceğini aktarmıştı.

Bugün CHP’nin grup toplantısına Muharrem İnce'nin de katılıp, CHP rozetini takacağı iddia ediliyordu. İddialar artık resmileşti. İnce sosyal medya hesabı üzerinden ‘birleşe birleşe kazanacağız’ diyerek CHP'ye katıldığını resmen doğruladı.

İnce, İmamoğlu’nun cezaevinde yazdığı teşekkür mektubunu da görsel olarak paylaştı.

İşte o mektup;

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