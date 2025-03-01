Muharrem İnce İmralı-PKK gerçeğini açıkladı. ‘Vatanı veresiye satıyorlar’ dedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bebek katili Öcalan’ın kanlı terör örgütü PKK’ya çağrısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, PKK’nın silah bırakmadığını, daha önce defalarca yaptığı gibi sözde ateşkes ilan ettiğini, KCK denilen çatı yapının varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

"VATANI VERESİYE SATIYORLAR"

İnce, buna rağmen iktidarın Anayasa, üniter devlet yapısı, resmi dil gibi uğruna binlerce şehit verdiğimiz meseleleri hemen masaya yatırdırdığını belirterek, “Vatanı veresiye satıyorlar!” dedi.

"PKK SİLAH BIRAKMADI"

İnce, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“PKK silah bırakmadı, daha önce defalarca yaptığı gibi sözde ateşkes ilan etti. KCK denilen çatı yapı varlığını sürdüyor. Irak’ta HPG, Suriye’de YPG, İran’da PJAK, Türkiye’de PKK, KCK’nın alt örgütleridir. Konuşulan bunlardan sadece PKK’nın silah bırakması, o da silah bıraktım demiyor ateşkes ilan ettim diyor. Buna rağmen Anayasa, üniter devlet yapısı, resmi dil gibi uğruna binlerce şehit verdiğimiz meseleleri hemen masaya yatırdırlar. Vatanı veresiye satıyorlar!”