Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nun davasına katılacağını açıkladı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hapis ve siyasi yasak talebiyle açılan hakaret davası bugün gerçekleşecek. Duruşmaya destek verecek isimler arasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de katıldı. İnce, duruşmasına katılacağını açıkladı. İnce, "Amacım; iktidarın silah olarak kullandığı siyasallaşan iktidar yargısına karşı bir duruş göstermektir. Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır. Buna itirazım var" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında bugün hakim karşısına çıkacak. 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı davaya ilişkin, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik gerekçesini ''Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak açıklamıştı.

17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle davanın açıldığı öğrenildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere gerçekleştirdiği açıklamada Kılıçdaroğlu hakkındaki davaya da değinerek, eski CHP lideri ile ilgili halihazırda devam eden 9 dava ve 5 soruşturmanın bulunduğunu söylemişti.

İNCE: BUNA İTİRAZIM VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılacağı davaya Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de yer alacak. İnce, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, siyasetçilerin, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamasının altını çizerken, “Ancak yolsuzluğa bulaşırsa ve Cumhuriyet yasalarına aykırı bir tutum içerisinde bulunursa yargılanmalıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle yargılanmaktadır. Buna itirazım var. Ben siyasi yasak istemiyle yargılandım, iktidarı eleştirdiğim için hakkımda fezlekeler düzenledi, davalar açıldı. O günlerde o davalarla uğraşırken yalnız kaldım, yalnız bırakıldım.” dedi.

Siyasetçiler, söyledikleri sözlerden dolayı yargılanmamalıdır. Ancak yolsuzluğa bulaşırsa ve Cumhuriyet yasalarına aykırı bir tutum içerisinde bulunursa yargılanmalıdır.



Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan değil, söylediği sözlerden dolayı siyasi yasak istemiyle… — Muharrem İNCE (@vekilince) November 21, 2024

“TAKİP EDECEĞİM”

Sözlerinin sonlarına doğru İnce, bugün Ankara Adliyesi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yargılandığı davayı takip edeceğinin açıkladı. İnce, “Amacım; iktidarın silah olarak kullandığı siyasallaşan iktidar yargısına karşı bir duruş göstermektir.” ifadelerini kullandı.