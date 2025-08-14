Muharrem İnce “Kepazelik” diyerek açıkladı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP’li Muharrem İnce, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere AKP’ye geçen isimler sonrası iktidara yüklendi. İnce, “Sandıkta yenemiyor, türlü oyunlarla ya içeri atıyor ya rozet takıyor, adına da “demokrasi şöleni diyorlar” ifadelerini kullandı.

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İber Yarıkhan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ve Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal AKP’ye katıldı.

Yaşanan olay Türkiye gündemine otururken CHP’den de büyük tepki geldi.

“BUNUN ADI DEMOKRASİ ŞÖLENİ DEĞİL KEPAZELİĞİDİR!”

CHP’li Muharrem İnce, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere AKP’ye geçen isimler sonrası iktidara sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Sandıkta yenemiyor, türlü oyunlarla ya içeri atıyor ya rozet takıyor, adına da “demokrasi şöleni” diyorlar.

Bunun adı demokrasi şöleni değil kepazeliğidir!” ifadelerini kullandı.

