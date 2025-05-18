Muharrem İnce kesilen cezalara isyan etti! 'Gözünüz vatandaşın cebinde'

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Muharrem İnce kesilen cezalara isyan etti! 'Gözünüz vatandaşın cebinde'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara kesilen cezaları sert sözlerle eleştirdi. İnce, uygulamaların adaletsiz olduğunu savunarak tepki gösterdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İnce paylaşımında, trafik cezaları başta olmak üzere vatandaşlara kesilen cezalara tepki gösterdi.

"CEZA KESME FURYASI BAŞLATTINIZ"

İnce, "Başta trafik polisi ve maliyeciler olmak üzere bir ceza kesme furyası başlattınız. Demek ki tulumbada su bitti, hazineyi cezalarla doldurmaya çalışıyorsunuz. Ceza kesip memur maaşı mı ödeyeceksiniz? Türkiye’yi batırdınız, gözünüzü vatandaşın cebine mi diktiniz?" dedi.

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