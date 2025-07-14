Muharrem İnce ‘mezarını kazsın’ diyerek açıkladı

İktidarın sözde "Terörsüz Türkiye" adını verdiği açılım süreci sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın videolu mesajı yayınlandı. Bir grup PKK'lı terörist ise 11 Temmuz tarihinde Irak'ın Süleymaniye şehrinde sembolik bir törenle silahlarını bıraktı.

Söz konusu gelişmeden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'tarihsel nitelikte' denilen açıklamasında yeni açılım sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin beraber yürüyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan Muharrem İnce, X hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Türk milletinin kahramanlarının isimlerini sıralayan İnce, "Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır" dediği paylaşımının sonunda "Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!" dedi.

Muharrem İnce'nin paylaşımının tamamı şöyle:

"Siz kimsiniz diyorlar. Kim miyiz?

Hasan Tahsin

Sütçü İmam

Şahin Bey

Kara Fatma

Halime Çavuş

Nezahat Onbaşı

Gördesli Makbule

Erzurumlu Haşim Bey

Hacı Bedir Ağa

Adurrahman Kamil Efendi

Rifat Börekçi

Behiç Bey

Yüzbaşı Şerafettin

Tayyar Rahmiye

Fahrettin Altay

Dadaylı Deli Halit

Yörük Ali Efe

Gavur Mümin

Şerife Bacı

Ali Saip Bey

Diyap Ağa

Demirci Mehmet Efe

Mehmet Kazım Dirik

Sakallı Nurettin Paşa

Reşat Bey (Çiğiltepe)

Onbaşı Halide Edip (Adıvar)

Refet Bele

Ali Fuat (Cebesoy)

Kazım Karabekir

Fevzi Çakmak

İsmet İnönü

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Mustafa Kemal’iz

İngilizler bu yiğitlerin hepsine tekmil Kemalistler dedi.

Onlar kendilerine vatan sevdalıları dediler.

Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır. Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!"