Muharrem İnce ‘mezarını kazsın’ diyerek açıkladı

İktidarın sözde "Terörsüz Türkiye" adını verdiği açılım süreci sonrası teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın videolu mesajı yayınlandı. Bir grup PKK'lı terörist ise 11 Temmuz tarihinde Irak'ın Süleymaniye şehrinde sembolik bir törenle silahlarını bıraktı.
Söz konusu gelişmeden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'tarihsel nitelikte' denilen açıklamasında yeni açılım sürecinde AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin beraber yürüyeceğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde CHP'ye katılan Muharrem İnce, X hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Türk milletinin kahramanlarının isimlerini sıralayan İnce, "Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır" dediği paylaşımının sonunda "Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!" dedi.
Muharrem İnce'nin paylaşımının tamamı şöyle:
"Siz kimsiniz diyorlar. Kim miyiz?
Hasan Tahsin
Sütçü İmam
Şahin Bey
Kara Fatma
Halime Çavuş
Nezahat Onbaşı
Gördesli Makbule
Erzurumlu Haşim Bey
Hacı Bedir Ağa
Adurrahman Kamil Efendi
Rifat Börekçi
Behiç Bey
Yüzbaşı Şerafettin
Tayyar Rahmiye
Fahrettin Altay
Dadaylı Deli Halit
Yörük Ali Efe
Gavur Mümin
Şerife Bacı
Ali Saip Bey
Diyap Ağa
Demirci Mehmet Efe
Mehmet Kazım Dirik
Sakallı Nurettin Paşa
Reşat Bey (Çiğiltepe)
Onbaşı Halide Edip (Adıvar)
Refet Bele
Ali Fuat (Cebesoy)
Kazım Karabekir
Fevzi Çakmak
İsmet İnönü
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Mustafa Kemal’iz
İngilizler bu yiğitlerin hepsine tekmil Kemalistler dedi.
Onlar kendilerine vatan sevdalıları dediler.
Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır. Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!"
Siz kimsiniz diyorlar. Kim miyiz?— Muharrem İNCE (@vekilince) July 14, 2025
Hasan Tahsin
Sütçü İmam
Şahin Bey
Kara Fatma
Halime Çavuş
Nezahat Onbaşı
Gördesli Makbule
Erzurumlu Haşim Bey
Hacı Bedir Ağa
Adurrahman Kamil Efendi
Rifat Börekçi
Behiç Bey
Yüzbaşı Şerafettin
Tayyar Rahmiye
Fahrettin Altay
Dadaylı Deli Halit…