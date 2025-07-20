Muharrem İnce o sözler karşısında çılgına döndü! Ağzına geleni söyledi

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Muharrem İnce o sözler karşısında çılgına döndü! Ağzına geleni söyledi

CHP’li Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in "Erzurum’un bir köyünden çıkan birisi artık bakan olabiliyor; eski Türkiye bitti, hâlâ anlamadınız" sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı konuşmada, "Erzurum’un bir köyünden çıkan birisi artık bakan olabiliyor; eski Türkiye bitti, hâlâ anlamadınız" ifadelerini kullandı.

CHP’li Muharrem İnce, Tekin’in bu sözlerine adeta ateş püskürdü. İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Tekinsiz Yusuf demiş ki “Erzurum’un bir köyünden çıkan birisi artık bakan olabiliyor eski Türkiye bitti hala anlamadınız” Milli Eğitim kimlere emanet ey Allahım! Erzurum’un köyünden çıkıp bakan olabildiysen bu Cumhuriyet sayesinde nankör Yusuf! Süleyman Demirel Isparta’nın İslamköyü’nden çıkıp Cumhurbaşkanı olmadı mı? Bu sizin döneminizde mi oldu? Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren Anadolu’nun her bir köşesinden nice bilim insanları, paşalar, diplomatlar, bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları çıkmadı mı? Ha diyorsan eskiden liyakat vardı şimdi o kalktı ben bile bakan olabiliyorum, eski Türkiye olsaydı bakanlığın kapısından içeri giremezdim. Bak bu konuda haklısın!"

İnce’nin yaptığı açıklama sosyal medyanın gündemine otururken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sarf ettiği sözler nedeniyle büyük tepki gördü.

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