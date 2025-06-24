Muharrem İnce rozeti takacak mı? Gözler CHP Grup Toplantısı'nda

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta ziyaret ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin bugün grup toplantısına katılarak, 8 Şubat 2021'de istifa ettiği CHP'ye yaklaşık 4,5 yıl sonra dönmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL SÖZ ALDI İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 18 Haziran günü Memleket Partisi Genel Merkezi'nde İnce'yi ziyaret etmiş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada İnce'yi CHP'ye davet ettiğini belirtmişti.

Özel, görüşmenin ardından yaptığı konuşmada, Memleket Partisi'ni CHP'ye en yakın parti olarak tanımlayarak şu ifadeleri kaydetmişti:

"Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Tabii ki bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak."

PARTİSİNİN KURULLARINI TOPLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Muharrem ince ise, bu davet üzerine en kısa zamanda partisinin yetkili kurullarıyla bir toplantı yapacağını söyledi.

Özgür Özel, dün katıldığı televizyon programında konuya ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya, "Bugün inşallah kendi il başkanları toplantısıyla, kendi yetkili kurul toplantısıyla bir karar verecekler" şeklinde yanıt verdi.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre İnce, bugün TBMM'de CHP'nin grup toplantısına katılarak, partiye geri dönecek.

4,5 YIL SONRA DÖNMESİ BEKLENİYOR

İnce, 2014 ve 2018 kurultaylarında CHP'de genel başkan adayı, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştu.

4 Eylül 2020 tarihinde CHP üyesiyken Memleket Hareketi kurduğunu ilan eden İnce 8 Şubat 2021'de CHP'den resmen istifa etti. 7 Mayıs 2021'de Memleket Partisi'ni kuran İnce'nin yaklaşık 4,5 yıllık aranın ardından bugün CHP'ye dönmesi bekleniyor.