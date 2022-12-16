Muharrem İnce'den İmamoğlu yorumu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için Uşak'a geldi. İnce, tarihi Ulu Camii'nde kıldığı cuma namazı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay hapis cezasıyla ilgili değerlendirme yapan İnce, "Türkiye'nin bir numaralı sorunu, yargı. Bütün sorunlar buna bağlıdır. Doların 19 TL olması, gençlerin işsiz olması, ekonomimizin kırılgan olması; bütün bunların bir numaralı sebebi yargıdır. Bağımsız, tarafsız, adil, hızlı, etkin bir yargı düzeni kurmadan Türkiye'de refah, huzur mümkün değildir. Yaşadığımız olaylara bakın. Yargı, siyaseti dizayn ediyor. Yargı, siyasete yol çiziyor. Bu, kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

"BU KARAR KİME VERİLİRSE VERİLSİN DOĞRU BULMUYORUZ"

Yargı yoluyla siyasi infazların gerçekleştiğini savunan İnce, "Bu, gülünecek, sevinilecek bir durum değildir. Bu, oturup ağlanacak bir durumdur. Memleket Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasağı kabul etmiyoruz. Bu karar kime verilirse verilsin doğru bulmuyoruz. Biz kişilerin değil demokrasinin peşindeyiz. Bu ülkenin özgür, mutlu, refah içinde olmasını istiyoruz. Geçmişte Tayyip Erdoğan'a verilen kararı kabul etmediğimiz gibi Ekrem İmamoğlu'na verilen kararı da kabul etmiyoruz. Benim de Uşak'ta yargılandığım bir dava var. Aynı siyaset yasağı bana da isteniyor. Ben de kabul etmiyorum. 85 milyonun, hepimizin düşünmesi gereken bir konu daha var. Yargının bu hali içler acısıdır" diye konuştu.

Muharrem İnce ve beraberindeki partililer, basın açıklamasının ardından İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, ziyaretleri sonrası kentten ayrıldı.