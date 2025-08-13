Muharrem İnce sessizliğini bozdu! Ağzına geleni söyledi

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacağı iddiaları Türkiye gündemine oturdu. CHP’li Muharrem İnce, ortaya atılan iddialar sonrası iktidara yüklendi.

“YA BİZE GELECEKSİN YA CEZAEVİNE GİRECEKSİN KORKUSU”

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Parti devlet haline gelirse, devlet de parti gibi yönetilirse; yargı sarayın sopası haline gelirse; ya bize geleceksin ya cezaevine gireceksin korkusu yayılır” ifadelerini kullandı.

“ADİ BİR DÜZEN”

Bu tablonun demokrasiyle bağdaşmadığına dikkat çeken İnce, “Bu ne siyasettir ne demokrasidir, bu düpedüz kendinden olanı, kendine geçeni ne yaparsa yapsın korumaya yönelik adil değil, adi bir düzendir” dedi.