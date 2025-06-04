Muharrem İnce Silivri'den Erdoğan'a seslendi: Ne zaman yargılanacaklar?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan Marmara Cezaevi’nde tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İnce, “Türkiye bir çöküş sürecine doğru ilerliyor. Yargı sistemimiz çökmüştür, eğitim sistemimiz çökmüştür, tarımımız çökmüştür, sokaklarımız mülteci dolmuştur, kimse kirasını ödeyemez hale gelmiştir, gençlerin ev sahibi olma hayalleri yok olmuştur. Bu çöküşlerin başlangıcı, şu karşıda gördüğünüz zindanlarla başlamaktadır. Eğer ülkenin ekonomisi kötüyse, bunun birincil sorumlusu iktidarın kontrolü altına girmiş hakimler ve savcılardır” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A SORU

Ekrem İmamoğlu’nun moralinin oldukça iyi olduğunu vurgulayan İnce, Adalet ve Kalkınma Partisi’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şu sözlerle seslendi:

“Sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum; kendi bakanlığına dezenfektan satan bakanı yargıladın mı? O dört bakanın durumu ne oldu? Bazı belediye başkanları vardı… Onları istifa ettirdin. Ne zaman yargılanacaklar? Bizim arkadaşlarımızı yargılarken, istifa ettirdiğin belediye başkanlarını neden yargılamıyorsun?”