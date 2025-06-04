Muharrem İnce Silivri'ye gidiyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün saat 14.30'da Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini duyurdu. İnce, ziyarette İmamoğlu ile bayramlaşacağını belirtti.
İnce’nin paylaşımı şu şekilde:
“Bugün saat 14.30’da Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek kendisiyle bayramlaşacağım.”
Bugün saat 14.30’da Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret ederek kendisiyle bayramlaşacağım.— Muharrem İNCE (@vekilince) June 4, 2025