Muharrem İnce teğmenlerin ihraç kararı sonrası ağır konuştu!

Teğmenlerin ihraç kararına tepkiler çığ gibi büyüyor.

İhraç kararı sonrası Muharrem İnce sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Tarih kahramanları da hainleri de unutmaz. “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atan teğmenleri ordudan ihraç edip, terörist elebaşı Apo’yu içeriden çıkarmaya çalışmak vatana ihanettir. Mustafa Kemal’in yiğit askerlerine bin selam olsun! Bu devran mutlaka dönecek.