Muharrem İnce: Yeni ittifaklar kurulmalıdır

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TV 100’den Ece Üner’e gündeme ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İnce, Ece Üner’in “Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur? Ya da siz Akşener’i davet ediyor musunuz” sorusuna "Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Oyunun kuralları değişti. Ben razıyım. Ne istiyorlardı? Tarafsız bir cumhurbaşkanı. Tamam… Gelin memleketi düzlüğe çıkaralım. Batıyoruz. “ yanıtını verdi.

Üner’in “Soruma ben razıyım diye yanıt verdiniz. Razıyım başka bir şey. Net bir cevap istiyorum” sözlerinden sonra İnce “Akşener başbakan olmak istiyordu. Başbakan olsun. Razıyım. Ben cumhurbaşkanı adayıyım.” ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamasından öne çıkanlar:

"MÜNECCİM DEĞİLİM Kİ"

Akşener'in açıklamalarını değerlendiren Muharrem İnce “Aklı ve bilimi kullanıyorum. Altılı Masa dağılacak dediğimde müneccim değilim ki ben ama nereden biliyorum; Altılı Masa ‘Türklük tartışılacak, anayasanın ilk 4 maddesini tartışmaya açacağız, biz altı lider bir araya gelip imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak’ derse bunların Türkiye’yi değil, Cumhurbaşkanlık yönetmek gibi bir derdi var. Bunların seçim kazanmak, Türkiye’yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bir pastadan pay alma derdine düşmüşler. Burada Altılı Masa'yı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Akıl, bilim ve memleket sevgisi yok” dedi.

"BU SEÇİMİ KAZANACAĞIM"

Muharrem İnce, “Ben bu seçimi kazanacağım merak etmeyin. Bu memleketi akılla yöneteceğiz, ahlakla yöneteceğiz, adalet ile yöneteceğiz. Atatürk’ün ışığında yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

"YENİ İTTİFAKLAR KURULMALIDIR"

Ece Üner’in “Akşener sizi davet ederse tavrınız ne olur? Ya da siz Akşener’i davet ediyor musunuz” sorusuna "Yeni ittifaklar kurulmalıdır. Oyunun kuralları değişti. Ben razıyım. Ne istiyorlardı? Tarafsız bir cumhurbaşkanı. Tamam… Gelin memleketi düzlüğe çıkaralım. Batıyoruz. “ yanıtını verdi.

Üner’in “Soruma ben razıyım diye yanıt verdiniz. Razıyım başka bir şey. Net bir cevap istiyorum” sözlerinden sonra İnce “Akşener başbakan olmak istiyordu. Başbakan olsun. Razıyım. Ben cumhurbaşkanı adayıyım.” ifadelerini kullandı.