Muharrem İnce'den AKP'li Varank'a yanıt! "Meraklı Varank"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce'den AKP'li Varank'a yanıt! "Meraklı Varank"

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımına, İnce'den yanıt geldi.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Memleket Partisi Genel Başkanlığından ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Muharrem İnce'ye yönelik bir paylaşım yaptı.

Varank "Herkes mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'ye ne olacağını tartışıyor. Asıl Muharrem İnce'ye ne olacak, ben onu merak ediyorum..." dedi.

"MERAKLI VARANK"

Varank'ın bu paylaşımına İnce'den yanıt geldi.

İnce, Varank'ın paylaşımını alıntılayarak "Meraklı Varank" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Schengen vizesinde kriz! 50 binden fazla öğrenci mağdur oldu
Schengen vizesinde kriz! 50 binden fazla öğrenci mağdur oldu
Senato'dan Trump'a izin çıktı! ABD İran’ı yerle bir edebilecek
Senato'dan Trump'a izin çıktı! ABD İran’ı yerle bir edebilecek
İBB'de işe alındığı iddia edildi üniversite öğrencisi çıktı. İddialar çürütüldü
İBB'de işe alındığı iddia edildi üniversite öğrencisi çıktı. İddialar çürütüldü
'Efeler' ev sahibi sever
'Efeler' ev sahibi sever
Çanakkale'de korkutan yangın
Çanakkale'de korkutan yangın