Muharrem İnce'den AKP'li Varank'a yanıt! "Meraklı Varank"

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Memleket Partisi Genel Başkanlığından ayrılarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Muharrem İnce'ye yönelik bir paylaşım yaptı.

Varank "Herkes mutlak butlan kararı çıkarsa CHP'ye ne olacağını tartışıyor. Asıl Muharrem İnce'ye ne olacak, ben onu merak ediyorum..." dedi.

"MERAKLI VARANK"

Varank'ın bu paylaşımına İnce'den yanıt geldi.

İnce, Varank'ın paylaşımını alıntılayarak "Meraklı Varank" ifadelerini kullandı.