Muharrem İnce'den çok konuşulacak İmamoğlu paylaşımı!

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart tarihinden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün İmamoğlu'nu ziyaret etti. İnce, ziyaret çıkışı İmamoğlu'nun mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BİR İKTİDARIN EN ZAYIF HALİ RAKİBİNİ TUTUKLAMASIDIR"

İmamoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Güç gösterisi zayıflık alametidir. Bir iktidarın en zayıf ve çaresiz hali, rakibini ve muhaliflerini tutuklamasıdır.

Aziz milletim, biz milletçe Cumhuriyet, demokrasi ve adalet sevdalıları dimdik ayaktayız. Milletçe kazanacağız. Millet Büyüktür."