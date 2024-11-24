Muharrem İnce'den çok sert eleştiri: Deve idrarının şifalı olduğuna inanan kafadaki insanların hazırladığı müfredatla...

Memleket Partisi lidere Muharrem İnce Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Bartın'da yaptığı laikliği hedef alan konuşmasından bir video paylaşarak Erdoğan'ın açıklamasını hatırlatarak sert bir müfredat eleştirisinde bulundu bulundu.

"DEVE İDRARININ ŞİFALI OLDUĞUNA İNANAN KAFADAKİ İNSANLARIN HAZIRLADIĞI MÜFREDATLA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni müfredatla ilgili açıklamasını hatırlatan Muharrem İnce "Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni müfredatla düşünen sorgulayan kuşaklar yetiştireceğiz” demiş. Deve idrarının şifalı olduğuna inanan kafadaki insanların hazırladığı müfredatla ve bu Milli Eğitim Bakanı ile sorgulayan değil sadece biat eden insanlar yetişir. Sorgulayan nesil yetiştirmek işinize de gelmez zaten." ifadelerini kullandı.