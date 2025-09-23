Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de yaşananlarla ilgili olarak dikkat çeken bir konuşma yaptı. Erdoğan "İnsanlığın dip noktası yaşanıyor" ifadelerini kullanırken kürsüye elinde fotoğraflarla çıktı.

Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür eden Erdoğan, henüz bu kararı almayan devletleri ise bir an önce harekete geçmeye çağırdı.

Erdoğan'ın konuşmaso sonrası CHP'li Muharrem İnce'den bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'ni kapatarak yeniden CHP'ye geçen Muharrem İnce, mesajında Erdoğan'ın Filistin ile ilgili sözlerini desteklerken yapılan konuşma ile ilgili olarak "Trump’ın yüzüne de söyleyebilsin ama söyleyemeyecek acı olan budur!" dedi.

İŞTE İNCE'NİN MESAJI:

Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı dikkatli bir şekilde dinledim. 23 yıl sonra ilk kez bir konuşmasının tamamını destekliyorum. Gönül ister ki bu konuşmada ifade ettiği konuları muhatabı Trump’ın yüzüne de söyleyebilsin ama söyleyemeyecek acı olan budur!