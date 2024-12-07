Muharrem İnce'den dikkat çeken kaçak alkol açıklaması 'Ölenlerin, kör olanların vebali iktidarın üzerinedir'

Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce'den dikkat çeken kaçak alkol açıklaması 'Ölenlerin, kör olanların vebali iktidarın üzerinedir'

İstanbul'da kaçak alkol içmeleri nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükselmesinin ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İçtikleri kaçak alkol nedeni ile ölenlerin sayısı artarken Memleket Partisi, alkollü içeceklere yapılan zamlara dikkat çekti.

Sahte içki nedeni ile ölümlerin yaşanmasında yüksek zamların da etkili olduğun savunan Muharrem İnce kaçak alkol nedeni ile ölen ya da kör olan vatandaşların vebalinin iktidarın üzerine olduğunu söyledi.

"GELİR GELMEZ ALKOLLÜ İÇKİLERİ YÜZDE 115 KAT ZAM YAPTILAR"

Muharrem İnce alkollü içecek zammı ve kaçak içki nedeni ile yaşamını yitiren vatandaşlara ilişkin yaptığı paylaşımda "2002 yılında iktidara geldikten sonra alkollü içki fiyatını 115 kat artırmışlar, aynı dönemde ortalama fiyatlar 30 kat artmış. Alkollü içkiye ortalama fiyat artışından 4 kat daha fazla zam yapmak politik bir tercihtir ve bu tercihin sonucu onlarca insanımız ölmekte veya kör olmaktadır. Bu insanların vebali üzerinizdedir!" dedi.

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