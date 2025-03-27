Muharrem İnce'den Erdoğan'a Silivri'den sert sözler

Silivri'de cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konuşmalarında İmamoğlu'na destek mesajları veren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Rakiplerinin yargıyla elemeye çalışıyor" çıkışında bulundu.

Muharrem İnce, Silivri'de cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"YARGIYLA RAKİPLERİNİ BELİRLEMEYE ÇALIŞIYOR"

Türkiye ekonomisine değinen İnce, "Erdoğan, 23 yılın sonunda ekonomiyi batırdı. Tarımı batırdı. İnsanlar beslenemiyor. Aileler çocuklarına süt alamıyor. Ekonomi bu durumdayken yargıyla rakiplerini belirlemeye çalışıyor. " ifadelerine yer verdi.

İNCE'DEN İMAMOĞLU'NA TAM DESTEK

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnce sözlerine şöyle devam etti;

"Sarayın talimatlarıyla insanlar sabahın köründe tutuklanıyorsa, kendine rakip olacak insanları Silivri'ye yoluyorsa, diploması tartışmalılar diploma iptal ediyorsa bu hukuk devletinin iptalidir. Diplomanın iptali değildir. Ekrem İmamoğlu'nun her türlü etkinliğinde ben Muharrem İnce olarak söz veriyorum yanında olacağım. Kendisini destekleyeceğim. Ben kendisinin yargısız infaz yapıldığına ve cezalandırıldığına inanıyorum. Kendisinden intikam alındığını düşünüyorum. Beylükdüzü'ne aday olmuş yenmiş, İstanbul'a aday olmuş yenmiş, 13 bin oyla seçimi almış iptal etmişler. Bir milyon farkla oy almış. Sonra 5 yıl sonra bir daha almış. Cumhurbaşkanı adayı olacak ne yapalım bunu hapse atalım itibarsızlaştıralım. Bu gerçek demokrasilerde olacak iş değildir."