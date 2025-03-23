Muharrem İnce'den İmamoğlu kararı yorumu: Yendiklerini sanıyorlar!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.
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İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun!— Muharrem İNCE (@vekilince) March 23, 2025
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