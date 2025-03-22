Muharrem İnce'den Saraçhane'de tarihi konuşma! Açtı ağzını yumdu gözünü

Memleket Partisi Muharrem İnce, Saraçhane'de İmamoğlu'na destek vermek için önemli açıklamalarda bulundu. Yüz binlerce kişiye seslenen İnce, polislerin üniversite öğrencilerine yoğun biber gazı sıkmasına tepki gösterdi. Öte yandan İnce, İmamoğlu'nun yanında olacağını açıkladı.

"SİZ ERDOĞAN’IN POLİSİ DEĞİLSİNİZ DEVLETİN POLİSİSİNİZ"

İnce yaptığı konuşmada şunları söyledi, "Gençler sizin yüzünüz AK, onların adları AK. Alnının AK olması lazım isminin değil. Buradan polislere sesleniyorum. Orada sopayla dolaşan birisi varsa onu Tayyip göndermiştir. Birisi bu toplanmayı provoke ediyorsa o AKP’nin işidir. Polislere jandarmaya sesleniyorum. Polis kardeşlerim sizin evladınız yok mu? Çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz çocuklara öyle gaz sıkmaya? Siz Erdoğan’ın polisi değilsiniz devletin polisisiniz.

"BİZ GÜCÜMÜZÜ MUSTAFA KEMAL’İN BİR ÇİFT MAVİ GÖZÜNDEN ALIYORUZ"

Biz bugün buraya haram yemeyenlerle dertleşmeye geldik. Biz şiddete maruz kalan hor görülen kadınlarımızı selamlamaya geldik. Biz susmayanlarız. Biz direnenleriz. Biz bükülmeyen bileğiz. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu’yuz. Biz gücümüzü Anadolu'nun bu toprakların en büyük devrimcisi Mustafa Kemal’in bir çift mavi gözünden alıyoruz.

"SENİN DERDİN İNTİKAM ALMAK"

Ekrem İmamoğlu yargılanabilir ama adil olsun. Sen bakanlığına dezenfektan bakanını, Ankara’yı parsel parsel satan Melih Gökçek’i yargılamazsan… Milyonlarca insan ona oy vermiş, intikam alamazsın, yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Senin derdin intikam almak. Gizli tanık ‘Ben bir yerlerden duydum’ diyor. Bu gizli tanık geçmişte silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği memleketi batırıyor. Erdoğan’ın derdi koltuğudur. Bana bak Erdoğan eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak’ta askerlerin başına çuval geçirenleri, Ergenekon, Balyoz’dakileri yargıla, rahibi nasıl bıraktın… Onları yargıla.

Ben yerel seçimlerde olduğu bu genç genel başkanın başarılı olması için var gücümle çalışacağım. Ben ve Kılıçdaroğlu; kaybetmiş cumhurbaşkanlarıyız. Bize düşen CHP’nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girmektir. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum."